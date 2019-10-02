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Рубрика: В мире

Экс-губернатор Герреро дал показания по делу об убийстве студентов

Бывший губернатор мексиканского штата Герреро Анхель Агирре Риверо дал показания в генеральной прокуратуре страны по делу об убийстве 43 студентов в 2014 году. Об этом он написал в Twitter после допроса.

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Экс-глава региона ответил на вопросы касательно его предполагаемой связи с бывшим мэром города Игуала, где произошла трагедия. По словам политика, он опроверг отношения с градоначальником Игуалы Хосе Луисом Абаркой. Показания по вновь открытому делу также дал бывший прокурор Штата Иньяки Бланко.

Напомним, что в сентябре 2014 года на группу студентов, протестовавших против реформы образования, было совершено нападение сотрудниками полиции по поручению бывшего мэра Игуалы: шестеро были убиты на месте, а 43 человека пропали без вести. Следствие установило, что полицейские передали их членам группировки "Геррерос унидос", которые убили молодых людей и сожгли их тела. Удалось задержать более 110 человек, причастных к трагедии, в том числе бывший мэр Игуалы и многочисленные полицейские чины.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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