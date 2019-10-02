Фильм о праздновании 70-летия КНР покажут в кинотеатрах в формате 4К

Лента будет транслироваться на экраны по Сети. Это стало возможным после того, как сигналы сверхвысокой четкости в формате 4К стали доступны в день Национального праздника Китая более чем 70-ти кинотеатрам страны.

Премьера фильма прошла 2 октября в Пекине по инициативе Медиакорпорации Китая, Канцелярии Центрального народного правительства в Сянгане, Госуправления по делам кино КНР. Среди зрителей первого показа были замначальника Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, замглавы Канцелярии по связям Центрального народного правительства в Сянгане Ян Цзянь, замглавы Госуправления по делам кино КНР Ли Гоци.

В подготовке ленты, как рассказал замдиректора Центрального телевидения Китая Сунь Юйшэн, использовались оригинальные кадры и звуки с торжеств - видео в формате 4K и пространственное звучание 5.1. Фильм озвучил ведущий радиоволны "Голоса Большого залива" Медиакорпорации Китая на привычном местным жителям наречии.