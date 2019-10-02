Фильм о праздновании 70-летия КНР покажут в кинотеатрах в формате 4К

Новости

Один экс-президент "Валенсии" получил срок за попытку похитить другого 15:45
В четверг в Москву придет жара, а к выходным в Подмосковье - заморозки 15:45
На Земле Франца Иосифа нашли череп арктического единорога 15:36
Павел Крашенинников: "Декоммунизация - это не снос памятников" 15:35
Дагестанец стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма 15:27
Вышел трейлер "Танца с саблями" - байопика Арама Хачатуряна 15:25
Ярославль погрузился во тьму 15:17
Костромского силовика-рабовладельца заподозрили в коррупции 15:17
Ульяновский зоопарк готов принять изъятого в Москве крокодила Диму 15:15
Объявлен старт студенческой олимпиады "Я - профессионал" 15:13
Ученый предсказал судьбу Петербурга в случае глобального потепления 15:12
Умер "отец Мишки Слонова", актер Игорь Пушкарев 15:10
В Новосибирске патологоанатома задержали за взятки 15:10
СМИ: Здоровье британской королевы ухудшается из-за отказа сделать операцию 15:09
Путин призвал полагаться на факты при расследовании атаки на саудовские НПЗ 15:06
В США военный ГАЗ-66 продали по цене новой Lada Granta 15:06
Фигурист Коляда пропустит месяц из-за болезни 15:02
Врач назвала самые вредные продукты, которые нужно исключить из рациона 15:02
Вышел трейлер нового врывного боевика Майкла Бэя "Шестеро вне закона" 15:00
В Эстонии обнаружили крупнейший "склад" оружия викингов 15:00
В редакцию газеты "Черновик" в Дагестане пришли с обысками 15:00
Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде 14:58
Путин: Россия демонстрирует ответственность на энергорынке 14:52
В Кузбассе после драки в баре скончался тренер по боксу 14:48
На дне Боденского озера нашли таинственный 5500-летний объект 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 15:24
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Фильм о праздновании 70-летия КНР покажут в кинотеатрах в формате 4К

Фильм "В этот момент-праздник 70-летия КНР" о юбилее народной республики будут показывать в восьми десятках кинотеатров региона "Большого залива" - провинции Гуандун, Сянгане и Аомэне. Кино в формате качества 4К на гуандунском диалекте подготовлено Медиакорпорацией Китая и радиостанцией "Голос Большого залива", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: sinorusfocus.com Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com

Лента будет транслироваться на экраны по Сети. Это стало возможным после того, как сигналы сверхвысокой четкости в формате 4К стали доступны в день Национального праздника Китая более чем 70-ти кинотеатрам страны.

Премьера фильма прошла 2 октября в Пекине по инициативе Медиакорпорации Китая, Канцелярии Центрального народного правительства в Сянгане, Госуправления по делам кино КНР. Среди зрителей первого показа были замначальника Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, замглавы Канцелярии по связям Центрального народного правительства в Сянгане Ян Цзянь, замглавы Госуправления по делам кино КНР Ли Гоци.

В подготовке ленты, как рассказал замдиректора Центрального телевидения Китая Сунь Юйшэн, использовались оригинальные кадры и звуки с торжеств - видео в формате 4K и пространственное звучание 5.1. Фильм озвучил ведущий радиоволны "Голоса Большого залива" Медиакорпорации Китая на привычном местным жителям наречии.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели