Фонд ЖКХ подписал договор об опережающем финансировании переселения из аварийного жилья в Пермском крае

Гендиректор госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Константин Цицин и губернатор Пермского края Максим Решетников подписали договор об опережающем финансировании программы переселения граждан из аварийного жилья в регионе. Подписание состоялось в ходе первого дня международного форума "Российская энергетическая неделя".

Пермский край стал 14-м регионом, с которым Фонд ЖКХ подписал такое соглашение. Речь идет об опережающем финансировании расселения граждан из аварийного жилья в Пермском крае в пределах лимита на 2019-2021 годы на 5,118 миллиарда рублей. За счет этих средств из аварийного жилья переедут более 10 тысяч человек. К расселению запланированы больше 4 тысяч аварийных помещений площадью почти 140 тысяч квадратных метров. Пермский край - третий регион России по объему аварийного жилья, уточнил Решетников.

В 2020-2021 годах в Пермском крае в соответствии с заявкой предусмотрено переселение 3311 человек из 1272 жилых помещений площадью 42262,59 квадратных метра. Общий объем финансирования - 1 783 476 646,38 рубля (в том числе средства Фонда ЖКХ - 1 694 302 814,04 рубля).

В 2021-2022 в Пермском крае планируется переселить 3312 человек из 1245 жилых помещений площадью 41651,64 квадратных метра. Объем финансирования второго этапа составит 1 783 476 927,09 рубля (в том числе средства Фонда - 1 694 302 814,05 рубля).

По словам Цицина, жители аварийных домов переедут в более энергоэффективное жилье.

Общая сумма средств Фонда ЖКХ, которая будет направлена на переселение граждан из аварийного жилья в 14 регионах, после подписания соглашения с Пермским краем составит 38,18 миллиарда рублей.

Кроме того, одним из основных мероприятий первого дня РЭН стало Всероссийское совещание "Национальные проекты: приоритеты государства и возможности развития", проведенное Фондом ЖКХ. На нем обсудили цели и задачи нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Экология", внедрение энергоэффективных и цифровых технологий при их выполнении, а также практику реализации комплексного подхода к развитию городских пространств.