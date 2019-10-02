Фонд ЖКХ подписал договор об опережающем финансировании переселения из аварийного жилья в Пермском крае

Новости

Галустян и Светлаков будет вести телешоу "Русские не смеются" 15:50
В Италии разрешат голосовать с 16 лет 15:49
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы 2020 года в США 15:47
Один экс-президент "Валенсии" получил срок за попытку похитить другого 15:45
В четверг в Москву придет жара, а к выходным в Подмосковье - заморозки 15:45
На Земле Франца Иосифа нашли череп арктического единорога 15:36
Павел Крашенинников: "Декоммунизация - это не снос памятников" 15:35
Дагестанец стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма 15:27
Вышел трейлер "Танца с саблями" - байопика Арама Хачатуряна 15:25
Ярославль погрузился во тьму 15:17
Костромского силовика-рабовладельца заподозрили в коррупции 15:17
Ульяновский зоопарк готов принять изъятого в Москве крокодила Диму 15:15
Объявлен старт студенческой олимпиады "Я - профессионал" 15:13
Ученый предсказал судьбу Петербурга в случае глобального потепления 15:12
Умер "отец Мишки Слонова", актер Игорь Пушкарев 15:10
В Новосибирске патологоанатома задержали за взятки 15:10
СМИ: Здоровье британской королевы ухудшается из-за отказа сделать операцию 15:09
Путин призвал полагаться на факты при расследовании атаки на саудовские НПЗ 15:06
В США военный ГАЗ-66 продали по цене новой Lada Granta 15:06
Фигурист Коляда пропустит месяц из-за болезни 15:02
Врач назвала самые вредные продукты, которые нужно исключить из рациона 15:02
Вышел трейлер нового врывного боевика Майкла Бэя "Шестеро вне закона" 15:00
В Эстонии обнаружили крупнейший "склад" оружия викингов 15:00
В редакцию газеты "Черновик" в Дагестане пришли с обысками 15:00
Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 14:12
Рубрика: Экономика

Фонд ЖКХ подписал договор об опережающем финансировании переселения из аварийного жилья в Пермском крае

Текст: Роман Маркелов
Гендиректор госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Константин Цицин и губернатор Пермского края Максим Решетников подписали договор об опережающем финансировании программы переселения граждан из аварийного жилья в регионе. Подписание состоялось в ходе первого дня международного форума "Российская энергетическая неделя".
Фото: Фонд ЖКХ Фото: Фонд ЖКХ
Фото: Фонд ЖКХ

Пермский край стал 14-м регионом, с которым Фонд ЖКХ подписал такое соглашение. Речь идет об опережающем финансировании расселения граждан из аварийного жилья в Пермском крае в пределах лимита на 2019-2021 годы на 5,118 миллиарда рублей. За счет этих средств из аварийного жилья переедут более 10 тысяч человек. К расселению запланированы больше 4 тысяч аварийных помещений площадью почти 140 тысяч квадратных метров. Пермский край - третий регион России по объему аварийного жилья, уточнил Решетников.

В 2020-2021 годах в Пермском крае в соответствии с заявкой предусмотрено переселение 3311 человек из 1272 жилых помещений площадью 42262,59 квадратных метра. Общий объем финансирования - 1 783 476 646,38 рубля (в том числе средства Фонда ЖКХ - 1 694 302 814,04 рубля).

В 2021-2022 в Пермском крае планируется переселить 3312 человек из 1245 жилых помещений площадью 41651,64 квадратных метра. Объем финансирования второго этапа составит 1 783 476 927,09 рубля (в том числе средства Фонда - 1 694 302 814,05 рубля).

По словам Цицина, жители аварийных домов переедут в более энергоэффективное жилье.

Общая сумма средств Фонда ЖКХ, которая будет направлена на переселение граждан из аварийного жилья в 14 регионах, после подписания соглашения с Пермским краем составит 38,18 миллиарда рублей.

Кроме того, одним из основных мероприятий первого дня РЭН стало Всероссийское совещание "Национальные проекты: приоритеты государства и возможности развития", проведенное Фондом ЖКХ. На нем обсудили цели и задачи нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Экология", внедрение энергоэффективных и цифровых технологий при их выполнении, а также практику реализации комплексного подхода к развитию городских пространств.

Экономика Недвижимость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели