Гай Ричи вернулся к корням: вышел трейлер фильма "Джентльмены"

На YouTube опубликован первый трейлер нового фильма Гая Ричи "Джентльмены", при описании которого трудно избежать постылого штампа про возвращение к корням.

Потому что каждый кадр, каждая монтажная склейка, каждая реплика и каждая колоритная рожа, каждая нота в музыкальном сопровождении просто вопят голосом режиссера наших любимых "Карт, денег, стволов" и "Большого куша": "Я вернулся, братцы! Встречайте!".

Тут все как в старые добрые, как надо: много суровых мужчин в стильных костюмах, разборки, мордобой, стрельба, хороший олдскульный музон (Cream - Sunshine Of Your Love, в частности).

Синопсис всему этому поддакивает - там что-то про нелегальные схемы обогащения, американских миллиардеров, жестких джентльменов и обмен любезностями, который сулит перерасти в бойню.

Актерский состав также способствует повышенному слюноотделению: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Эдди Марсан, Хью Грант, плюс некто Олег Хилл в роли русского киллера (чуете, клюковкой запахло?).

Российская премьера этого великолепия - 13 февраля.