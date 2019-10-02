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Гай Ричи вернулся к корням: вышел трейлер фильма "Джентльмены"

Новости
    02.10.2019, 19:20
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован первый трейлер нового фильма Гая Ричи "Джентльмены", при описании которого трудно избежать постылого штампа про возвращение к корням.

Фото: youtube.com
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Потому что каждый кадр, каждая монтажная склейка, каждая реплика и каждая колоритная рожа, каждая нота в музыкальном сопровождении просто вопят голосом режиссера наших любимых "Карт, денег, стволов" и "Большого куша": "Я вернулся, братцы! Встречайте!".

Тут все как в старые добрые, как надо: много суровых мужчин в стильных костюмах, разборки, мордобой, стрельба, хороший олдскульный музон (Cream - Sunshine Of Your Love, в частности).

Синопсис всему этому поддакивает - там что-то про нелегальные схемы обогащения, американских миллиардеров, жестких джентльменов и обмен любезностями, который сулит перерасти в бойню.

Актерский состав также способствует повышенному слюноотделению: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Эдди Марсан, Хью Грант, плюс некто Олег Хилл в роли русского киллера (чуете, клюковкой запахло?).

Российская премьера этого великолепия - 13 февраля.

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