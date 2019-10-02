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02.10.2019 17:59
Рубрика: Власть

Лавров: Ни США, ни Иран не хотят войны

Текст: Диана Ковалева (Сочи)

Ни Вашингтон, ни Тегеран не хотят начинать военный конфликт, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такую мысль он высказал, выступая на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай" в среду.

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"Мне кажется, что война не хочет быть. Ни Соединенные Штаты, ни Иран, ни большинство стран региона не хотят войны", - сказал министр.

Он также добавил, что "кто-то" хотел бы сыграть на существующих противоречиях, попробовать обострить ситуацию до определенного уровня, чтобы получить мгновенную выгоду, однако в стратегическом плане ни одна из сторон не хочет войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон "всегда готов" к военным мерам против Ирана.

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Напомним, что отношения Ирана и Соединенных Штатов обострились в мае 2018 года, когда Трамп объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки и возобновлении антииранских санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть своих обязательств по соглашению и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

В конце июня Тегеран, как и обещал, сократил ряд обязательств по сделке и отказался от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды, превысив также установленные сделкой накопления обогащенного урана. Впоследствии, 7 июля, иранские власти объявили о пересмотре обязательств относительно уровня обогащения урана, а 6 сентября решили скапливать отработанный уран.

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