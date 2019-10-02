Лавров: Ни США, ни Иран не хотят войны

Ни Вашингтон, ни Тегеран не хотят начинать военный конфликт, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такую мысль он высказал, выступая на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай" в среду.

"Мне кажется, что война не хочет быть. Ни Соединенные Штаты, ни Иран, ни большинство стран региона не хотят войны", - сказал министр.

Он также добавил, что "кто-то" хотел бы сыграть на существующих противоречиях, попробовать обострить ситуацию до определенного уровня, чтобы получить мгновенную выгоду, однако в стратегическом плане ни одна из сторон не хочет войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон "всегда готов" к военным мерам против Ирана.

Напомним, что отношения Ирана и Соединенных Штатов обострились в мае 2018 года, когда Трамп объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки и возобновлении антииранских санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть своих обязательств по соглашению и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

В конце июня Тегеран, как и обещал, сократил ряд обязательств по сделке и отказался от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды, превысив также установленные сделкой накопления обогащенного урана. Впоследствии, 7 июля, иранские власти объявили о пересмотре обязательств относительно уровня обогащения урана, а 6 сентября решили скапливать отработанный уран.