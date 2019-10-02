Лавров раскритиковал попытки США изолировать Иран

Попытки США демонизировать и изолировать Иран недальновидны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"К сожалению, Вашингтон задался целью всячески демонизировать и изолировать, и принудить к капитуляции Исламскую Республику Иран. Не думаю, что это дальновидная политика", - считает глава МИД. По его словам, выдвигаемые обвинения "не опираются на какие-либо убедительные факты". Тегеран не нарушил никаких обязательств по юридически обязывающим документам - договору о нераспространении, соглашению о гарантиях и по добровольно исполняемому им дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях (все делается под контролем МАГАТЭ), в то время как США вышли Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Это был типичный пример полного пренебрежения к международному праву, к решениям Совбеза ООН. Мало того что США отказались сами выполнять эти решения, они запрещают всем другим странам выполнять этот самый СВПД, выполнять резолюцию Совбеза ООН, угрожая санкциями", - отметил Лавров.

По его словам, дополнительные требования к Ирану можно обсуждать только с согласия всех участников ядерной сделки и если это не будет попыткой изменить СВПД. "Этот план должен остаться в полном объеме, он должен быть выполнен в полном объеме, параллельно можно обсуждать что угодно, если все участники процесса будут согласны", - заявил министр.

Лавров не исключил, что в определенный момент, несмотря на имеющиеся сегодня разногласия, может состояться встреча американского и иранского лидеров Дональда Трампа и Хасана Роухани. "В этом мире все возможно, и, так сказать, стиль американской администрации, он допускает любые решения, любые контакты, и мы будем это приветствовать, мы только будем рады, если вот эти проблемы, которые сейчас возникли с СВПД будут рассмотрены честно и открыто", - отметил глава МИД.