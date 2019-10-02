Минэнергетики Беларуси: АЭС под Гродно соответствует требованиям безопасности

Безопасность ядерной энергетики для Беларуси является главным приоритетом, и, по оценке международных экспертов, АЭС в Гродненской области строится с учетом соблюдения всех требований и рекомендаций МАГАТЭ. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич 2 октября в российской столице на международном форуме.

Вот почему, пояснил он, наиболее подходящим для республики с учетом анализа всех аспектов и был выбран российский проект АЭС-2006 поколения "три плюс", который "соответствует современным условиям по безопасности и отвечает требованиям МАГАТЭ и Европейского союза".

Вопросы энергетической безопасности, по его словам, которые цитирует БЕЛТА, имеют первостепенное значение для любого государства. "Основные ориентиры и цели, которые приняты в Беларуси в этой сфере, - энергетическая самостоятельность, диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов, эффективность производства и использования топливно-энергетических ресурсов, снижение нагрузки на окружающую среду", - заявил руководитель белорусского энергетического ведомства.

Кроме того, возведение БелАЭС, констатировал выступающий, дало толчок развитию в стране новых технологий на транспорте, в строительстве и других сферах. Он дал понять, что параллельно с возведением первенца атомной энергетики в РБ был реализован масштабный проект по реконструкции действующих и строительству новых высоковольтных линий электропередачи.

Созданы условия, пояснил министр, и по расширению сферы применения электрической энергии. Электрифицируются участки железной дороги, активно развивается зарядная инфраструктура для автомобильного транспорта. Развивается и строительство новых жилых домов с применением электроотопительного оборудования, которое пришло взамен традиционным схемам теплоснабжения от котельных и ТЭЦ, работающих на углеводородном топливе. Все это, констатировал докладчик, "позволит повысить качество и уровень жизни в Беларуси и окажет положительное влияние на окружающую среду всего региона".

По оценке министра, ввод в эксплуатацию АЭС позволит обеспечить примерно треть потребности страны в электрической энергии, "значительно снизить потребление углеводородного топлива и оказать положительное влияние в части сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу".