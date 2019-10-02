Московский гастрономический фестиваль: куда сходить и что пробовать

В столице стартовал Московский гастрономический фестиваль, который в этом году станет юбилейным - пятнадцатым. Традиционно продлится он месяц - до 31 октября. В рамках МФГ более ста ресторанов представили авторские дегустационные сеты по фиксированной цене в 1900 рублей. Это отличный шанс для любителей вкусно поесть познакомиться с самыми разными гастрономическими концепциями города.

Полный список ресторанов-участников фестиваля можно посмотреть на сайте фестиваля. "РГ" представляет подборку мест с самыми любопытными блюдами.

Для любителей путешествий

Butler

В традиционном меню ресторана, которое составлял Джузеппе Дави, много сицилийских блюд, знакомых шеф-повару с детства. В дегустационном фестивальном сете гостя также ждет небольшой вояж на Апеннинский полуостров. В качестве стартера Дави предлагает аперитив Bloody Mary в форме сорбета и яркие закуски "на укус": вителло тоннато, тартар из говядины с трюфелем, моцареллу in carrozza (запеченная в хлебе), анчоусы из Кантабрико с вялеными томатами и сливочным маслом. В этом же сете - тортеллини Panna e Prosciutto в авторской интерпретации: сливки и прошутто подают, используя жидкий азот. Далее "башня" из морского гребешка с фуа-гра и соусом из портвейна и филе-миньон с дипом из зеленого перца. На десерт - меренга.

KODO

За современной японской кухней стоит идти в ресторан KODO. Для фестиваля бренд-шеф Олег Крымасов разработал сет в стиле традиционного для Страны Восходящего Солнца обеда "кайсеки" (аналог европейской haute cuisine). Сет состоит из шести блюд и включает в себя такие японские техники приготовления, как пар, робата и темпура. Гостям предлагают темари суши с махи-махи и арбузной редькой, японский блинчик дораяки из креветок с соусом минтайко и бульоном даши, тамаго с морским виноградом в соусе широ-мисо, сорбе из сливового ликера Умэсю и стружки бонито, разобранный японский чизбургер и кондименты, а также ложный кокосовый орех с баваруа и гранитой из саке и Пино колады на десерт.

Темари суши с махи-махи и арбузной редькой в новом сете ресторана KODO. Фото: скриншот с сайта ресторана

Zodiac

В ресторане угощают паназиатской кухней - в традиционном меню авторские блюда со вкусами, ассоциирующимися с Китаем, Японией, Малайзией, Вьетнамом и Таиландом. Для фестивального сета шеф-повар Руслан Магомедшарипов разработал шесть новых блюд, которые призваны перенести гостя в этот колоритный географический регион. На закуску предлагается татаки из лосося с соусом понзу, а также тартар из угря с жареным рисом на закуску. Палтус Том Ям подается в качестве основного блюда, а затем посетителя ждет дим сам с уткой и синей капустой. Освежать вкусовые рецепторы гости будут яблочным сорбетом, а завершать обед или ужин им предстоит аммицу с клубникой и малиной.

Дим сам с уткой и синей капустой в Zodiac. Фото: пресс-служба ресторана

Cihan Turkish Steak & Kebab

Новый проект Аркадия Новикова приглашает гостей попробовать аутентичную турецкую кухню. Шеф-повар Джихан Дениз, приехавший из Стамбула, готовит знакомые всем российским туристам блюда, но с яркой индивидуальностью. Для своего первого участия в Московском гастрономическом фестивале он создал сет-меню с четырьмя видами мезе (шакшука - тушеные баклажаны и помидоры с зеленым перцем в чесночно-томатном соусе; хумус; хайдари - мацони с укропом, сливочным маслом, мятой и чесноком; баклажаны на углях в соусе из яиц, лимона, оливкового масла и молока), люля-кебаб из ягненка на подложке из баклажанов и мацони с чесноком в компании овощей гриль и лепешек, а также теплый катмер из тонкого слоеного теста с начинкой из каймака и фисташковой крошки на десерт.

Фестивальный сет в Cihan Turkish Steak & Kebab. Фото: пресс-служба ресторана

Gayane's

Такую армянскую кухню мало кто знает. Специально для фестиваля бренд-шеф заведения Гаяне Бреиова и шеф-повар Тамара Гаранян придумали салат с большим количеством зелени - кинзы, базилика, укропа, тархуна, петрушки под соусом Дошаб. Буйство зеленого будет оттенять спелая хурма с начинкой из сливочного крем-сыра с дробленым жареным фундуком и зернами граната. Основным блюдом станет ризотто, где вместо риса приготовят почитаемый в Армении дзавар (цельнозерновая пшеница) с вешенками, вялеными томаты и специями. Подадут его с куриным рулетом, с начинкой из листьев шпината, сыра и специи чаман. Финальное блюдо сет-меню, к которому рекомендуют кофе по-армянски, - хрустящая гата с шоколадным хоризом, тартаром из айвы, специями и мороженым из мацуна.

Фестивальный сет в Gayane's. Фото: пресс-служба ресторана

Для любителей необычного

Chicha

Шеф ресторана перуанской и даже шире - латиноамериканской кухни - Ольга Суздалкина любит работать с овощами. Ее сочетания, неожиданные на первый взгляд, получаются сбалансированными, легкими и соответствующими модной тенденции ЗОЖ. В этот раз она будет удивлять гостей сначала органическим соевым йогуртом, икрой и редисом, а затем морским языком с облепихой и маслом льна, китайскими грибами с водорослями и кунжутом, а также черной треской в компании с цветной капустой и кокосом.

Mushrooms

Если вам кажется, что вы знаете о грибах все, то вы еще не были в Mushrooms. Привезенные из гастрономических экспедиций, заготовленные специально для ресторана фермерскими хозяйствами, десятки видов различных грибов могут по-настоящему удивить многообразием вкусов. Разумеется, ресторан с грибным акцентом подготовил сет в соответствии со своей концепцией. Начать трапезу гостям предложат с грибного консоме, соленых груздей и черного трюфеля. Дальше в ход пойдет рисовая лапша, шитаке и говяжий тартар. Немного свежести и передышки рецепторам даст сорбе из лайма. Наконец, "тяжелая артиллерия" - говяжье ребро и рагу из грибов. На десерт - мусс из карамели с белыми грибами.

Говяжье ребро и рагу из грибов в Mushrooms. Фото: пресс-служба ресторана

"Горыныч"

В "Горыныче" каждый найдет блюда на свой вкус и образ жизни. Возможно, именно поэтому место сыскало такую популярность. Сет, который предлагают в рамках МГФ, не исключение. В течение месяца здесь одновременно можно попробовать фотогеничный бутер с яблоком, копченым салом и инжиром, печеную тыкву со страчателлой и гранатом, сорбе из брусники с травами, говядину с жареными груздями и мусс из авокадо с морошкой и топинамбуром.

Сет, предлагаемый в рамках фестиваля, в ресторане "Горыныч". Фото: пресс-служба ресторана

LavkaLavka

Московские гурманы уже давно объявили охоту на фермерские и эко -продукты. Такие заведения, как LavkaLavka, где гости могут узнать имена поставщиков продуктов, из которых им готовят блюда, стали востребованными. В октябре для гостей гастрономического фестиваля будут подавать луковый суп, оладушек с икрой форели, черноморскую хамсу, копченую утиную грудку с томатным вареньем, оленя на грибной опушке.

Для тех, кто предпочитает морскую тематику

"Комбинат"

Этот ресторан считается одним из главных в городе для любителей рыбы и морепродуктов. Шеф-повар Игорь Брусенцев приготовил сет с азиатскими нотками. Тартар из тунца он подает под аккомпанемент из соево-кунжутной икры и авокадо, а креветки и рапаны сопровождает кисло-сладким соусом и овощным сотэ. Кислое и острое шеф сочетает в ярко-оранжевых конфетах из облепихи с имбирем. Также в сете кальмары в сливочном соусе с картофельной пеной и фисташковая нуга с тартаром из ягод.

Luciano

Единственный ресторан в России, в котором пиццу готовят в соответствии с сертификатом Ассоциации неаполитанской пиццы. Классический семейный Luciano в рамках гастрономического фестиваля предложит не знакомую всем Италию. Для гостей приготовили брускетту с креветкой и гуакомоле, тартар из угря и авокадо с щучьей икрой, равиоли с форелью, молодым сыром и икрой, а также палтус с бобами. Также в сете лайм и фисташка и черная смородина в "гребешке".

Палтус и бобы из дегустационного сета Luciano. Фото: пресс-служба ресторана

Рыба мечты

Андрей Федосеев любит экспериментировать и не боится смешивать между собой самые смелые ингредиенты. Пробовать его новаторские авторские находки всегда интересно даже неискушенным гурманам. В дегустационном сете он будет угощать морским гребешком с маринованной черешней и хрустящим рисом и лососем с креветочным бульоном и томатами. Трубача в "Рыбе мечты" подадут с топинамбуром и опятами, а тихоокеанского окуня с лисичками и фенхелем. На десерт вполне спокойное сочетание - апельсин, бергамот и какао бобы.

Для ценителей

Каждое правило, как известно, содержит исключение. В этом году в Московском гастрономическом фестивале участвуют два ресторана из рейтинга The World's 50 Best Restaurants - White Rabbit (№13) и Selfie (№65). Их предложения будут стоить несколько дороже установленного критерия - 5000 и 4500 рублей соответственно, но доступнее, чем при обычном заказе.

White Rabbit

Владимир Мухин приготовил для гостей вариацию своего нашумевшего авторского сета "Контраст". Вместо 12 подач в оригинале в рамках фестиваля гостям предложат половину - 6 курсов. Зато какие. В дихотомии выступают гречка и черная икра, гребешок с морковью и малиной, печеная красная капуста с соусом из икры и шампанского, который сам шеф сравнивает с "Квадратом Малевича". Также здесь его интерпретация окрошки - ароматного холодного супа из зеленых томатов с подмаринованными груздями и бородинским хлебом. На десерт - березовый луб и сгущенное молоко с эффектом дополненной реальности и русские ягоды, подача которых весьма запоминающаяся.

Березовый луб и сгущенное молоко от Владимира Мухина с технологией дополненной реальности. Фото: пресс-служба ресторана

Selfie

Анатолий Казаков в своем дегустационном фестивальном сете предлагает гастрономические эксперименты на русскую тематику, получая с одной стороны совершенно новые, а с другой знакомые вкусы. Судите сами - шеф накормит капустой с трюфелем, форелью с щавелем, желтой свеклой с камчатским крабом, колдунами с боровиками, палтусом с мочеными яблоками и соусом из жареных раков, щекой теленка с кислой полбой. На десерт гостей ждет аккорд из белых грибов с черными лисичками.