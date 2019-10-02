Названа неожиданная причина изнуряющей головной боли

В холодное время года вероятность "заполучить" головную боль несколько выше, чем летом. Как оказалось, связано это с тем, что зачастую головная боль, которая носит спазматический характер, вызвана тем, что человек банально замерз.

- Прежде всего, надо согреться. Наденьте по возможности теплые носки, а если вы дома - опустите ноги в тазик с горячей водой, - посоветовала терапевт Лариса Алексеева.

Избавиться от боли могут помочь теплый чай (в напиток можно добавить немного перца чили - он эффективный "разогреватель") и употребление цитрусовых. Еще один способ без таблеток снять головную боль - нагреть ладони и осторожно помассировать виски.

Кстати, головная боль может быть вызвана и тем, что человек голоден, передает "Вечерняя Москва".