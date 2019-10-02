Закон Новгородской области от 30 сентября 2019 года № 447-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Новгородской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", на 2020 год"

Принят Новгородской областной Думой 25 сентября 2019 года

Статья 1

Установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в Новгородской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 9 423 рублей.

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин

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