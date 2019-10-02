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Рубрика: В мире

Первый мост через Евфрат на востоке Сирии будет построен в октябре

Первый мост через реку Евфрат в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор планируется построить к 25 октября. В этой работе инженеров Сирии консультируют коллеги из России.

Фото: REUTERS/Rodi Said
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По словам представителя реализующей проект сирийской госкомпании Омара Хайдара, это сооружение очень важно для всего населения (временно разделенной) провинции. Ввод моста также поможет наладить доставку лекарств и гуманитарной помощи на территории, которые сейчас неподконтрольны правительству.

Специалист рассказал о трудностях, которые возникли при строительстве. По его словам, уровень реки поднялся до четырех метров, тогда как обычно он два раза меньше. Сильно осложняет работу и скорость течения. Чтобы решить эту проблему, строители соорудили временную дамбу.

Отмечается, что все остальные переправы через крупнейшую реку на территории Сирии были разрушены международной коалицией во главе с США, пишет РИА Новости.

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