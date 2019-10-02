Первый мост через Евфрат на востоке Сирии будет построен в октябре

Первый мост через реку Евфрат в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор планируется построить к 25 октября. В этой работе инженеров Сирии консультируют коллеги из России.

По словам представителя реализующей проект сирийской госкомпании Омара Хайдара, это сооружение очень важно для всего населения (временно разделенной) провинции. Ввод моста также поможет наладить доставку лекарств и гуманитарной помощи на территории, которые сейчас неподконтрольны правительству.

Специалист рассказал о трудностях, которые возникли при строительстве. По его словам, уровень реки поднялся до четырех метров, тогда как обычно он два раза меньше. Сильно осложняет работу и скорость течения. Чтобы решить эту проблему, строители соорудили временную дамбу.

Отмечается, что все остальные переправы через крупнейшую реку на территории Сирии были разрушены международной коалицией во главе с США, пишет РИА Новости.