Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике

Владимир Путин считает ошибкой попытки Соединенных Штатов использовать доллар в качестве политического оружия. Об этом он заявил на Российской энергетической неделе.

Доллар пользовался очень большим доверием во всем мире, отметил президент России, добавив, что это была почти единственная универсальная мировая валюта.

- Зачем-то США стали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара, своими руками пилить сук, на котором сидят. Скоро они грохнутся, - приводит слова российского лидера РИА Новости.