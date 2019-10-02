Путин указал американскому журналисту на искажение смысла своих слов

Подменой понятий назвал искажение смысла своих слов американским журналистом, корреспондентом NBC Киром Симмонсом президент РФ Владимир Путин. Их диалог состоялся в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя".

Симмонс, будучи модератором заседания, начал задавать Путину вопрос об идее либерализма. Дескать, в интервью Financial Times российский лидер спрогнозировал конец либеральной демократии, а это, "по сути дела означает конец западного образа ведения бизнеса".

Путин назвал это неверной трактовкой его слов, а вернее - вольной интерпретацией.

"Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации", - приводит слова президента РИА Новости.

Путин напомнил, что в интервью заявил о том, что "либеральная модель не имеет права на доминирование", поскольку "мир гораздо разнообразнее" и "развивается комплексно".

- Нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора, - сказал Путин и добавил, что готов вновь подписаться под своими словами.