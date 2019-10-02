Путин в конце октября проведет Госсовет по здравоохранению

В конце октября президент РФ Владимир Путин специально соберет губернаторов, чтобы обсудить с ними ситуацию в здравоохранении.

Глава государства в среду в Кремле проводит совещание по модернизации первичного звена здравоохранения. От эффективности и качества работы в этой сфере зависят продолжительность жизни людей, демография, отметил Путин.

"Вообще в широком смысле этого слова здоровье нации", - подчеркнул он.

По его словам, обсуждение этих тем продолжится с руководителями регионов, "в том числе на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета".