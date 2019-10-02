Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
2 октября 2019 г. 17:48
"Родина"
Текст: Эльмира Аширова
Фото: Иван Лексунин

Палитра лучших художников России - в "Новом Иерусалиме"

Выставка представляет работы Ивана Айвазовского, Давида Бурлюка, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Натальи Гончаровой, Константина Горбатова, Алексея и Константина Коровиных, Филиппа Малявина, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Роберта Фалька, Ивана Шишкина, Александры Экстер и многих других.

В музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре открылась выставка "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья". В 8 залах музея представлены полотна самых известных российских художников XVIII-XX веков из собраний  11 подмосковных музеев и галерей.

В числе участников проекта федеральные, региональные и муниципальные музеи Московской области: "Новый Иерусалим", Серпуховский историко-художественный музей, музей-усадьба "Архангельское", музей-заповедник "Абрамцево", музей-заповедник "Коломенский кремль", Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина, Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Церковно-археологический музей Московской Духовной Академии, Мытищинский историко-художественный музей, музей-заповедник "Дмитровский кремль".

Фото: Артем Локалов
В Москве показали саранчу, которую китайцы подарили Сталину

Основой построения экспозиции стала работа художников с цветом. С XVII века вопрос возникновения цвета занимал умы ученых, которые стремились упорядочить цвета, определив каждому из них место. Концепция выставки опирается на идею цветового круга, которым пользуются художники. В нем выделяются основные цвета: красный, синий, желтый - их никаким образом нельзя получить, но с их помощью, путем смешивания, можно создавать всевозможные цвета и оттенки.

3 октября в музее проводится акция "День открытых дверей". Музей будет работать с 10.00 до 17.00.

Среди работ, представленных на выставке, также впервые показаны несколько произведений, вошедших в коллекцию музея Новый Иерусалим после передачи в августе 2019 года конфискованной коллекции Жанны Булах, бывшей жены экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Среди них: "Портрет девочки" Владимира Маковского, "Сосны на берегу залива" Ивана Шишкина и "Портрет старика" Василия Сурикова.
В Историческом музее откроется выставка к 250-летию Алексея Аракчеева

Количество картин на выставке не случайно - проект приурочен к 90-летию Московской области.

В экспозиции выделена отдельная мультимеда-зона: здесь можно создать картины при помощи интерактивной световой проекции, способной реагировать на движения человека или знакомиться с шедеврами на специальном тач-столе.

Выставку будет сопровождать инклюзивная программа. Для незрячих и слабовидящих посетителей подготовят тактильные рельефы по мотивам ключевых экспонатов и специальные этикетки с нанесением шрифта Брайля. А для инвалидов по слуху будут организованы адаптированные экскурсии с сурдопереводчиком.

Темы дня:
#выставки
В Петербурге открылась панорама "Дорога через войну"
22.09.2019 Новости

В Петербурге открылась панорама "Дорога через войну"

В петербургском общественном пространстве "Севкабель Порт" открылась трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну". Это крупнейшая экспозиция в России, посвященная Великой Отечественной войне

В Москве на выходных объяснят, что "козел" - это похвала
07.09.2019 Новости

"Козел" - это звучит гордо

В Москве открылась выставка, где представлено более сотни частных музеев со всей страны. Печатные машинки, утюги, компьютерные приставки и козлов можно увидеть в Сокольниках

Проект "Прожито" делится впечатлениями людей о ВДНХ, открытой 80 лет назад
01.08.2019 Cудьбы

"Мы, открыв рот, глазели на архитектурные сооружения..."

"Выставка поразила нас великолепием зданий, фонтанов. Мы, открыв рот, глазели на архитектурные сооружения, похожие на города будущего в моём представлении". Тему июльской подборки "Прожито с Родиной" определил юбилей Выставки достижений народного хозяйства, открывшейся 1 августа 1939 года

#музеи
#художники
Федор Конюхов рассказал "Родине" как сохранить мягкими душу и ладони
05.07.2019 Cудьбы

Фёдор Конюхов. Вечный странник

За Конюховым и молодому угнаться сложно. Вернувшись из тяжелейшего 154-дневнего похода на весельной лодке через Южный океан, Федор Филиппович после короткой паузы отправился на озеро Тургояк под Миассом. Там и удалось его перехватить

Яков Миркин. Двадцать лет и две картины Бориса Кустодиева
04.07.2019 Живопись

Венера и кошки

В старом особняке, в художественном музее Нижнего Новгорода, где хранительницы, как ангелы, строго летают за тобой, есть картина, точнее их две, почти до потолка. Ради них стоит приехать с другого конца света. Они занимают объемом весь зал.

Святогорские акварели писателя Виктора Конецкого, родившегося 90 лет назад
06.06.2019 Родная речь

Нет, весь я не умру!

"Заграница деликатно недоумевает по поводу нашего преклонения перед Пушкиным, ибо смертельно скучает над "Онегиным". Русский же и не читавши "Онегина" за Пушкина умрет". Виктор Конецкий, родившийся в один день с Пушкиным, прославлял его и в прозе, и в живописи