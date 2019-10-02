Выставка представляет работы Ивана Айвазовского, Давида Бурлюка, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Натальи Гончаровой, Константина Горбатова, Алексея и Константина Коровиных, Филиппа Малявина, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Роберта Фалька, Ивана Шишкина, Александры Экстер и многих других.

В музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре открылась выставка "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья". В 8 залах музея представлены полотна самых известных российских художников XVIII-XX веков из собраний 11 подмосковных музеев и галерей.

В числе участников проекта федеральные, региональные и муниципальные музеи Московской области: "Новый Иерусалим", Серпуховский историко-художественный музей, музей-усадьба "Архангельское", музей-заповедник "Абрамцево", музей-заповедник "Коломенский кремль", Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина, Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Церковно-археологический музей Московской Духовной Академии, Мытищинский историко-художественный музей, музей-заповедник "Дмитровский кремль".

Основой построения экспозиции стала работа художников с цветом. С XVII века вопрос возникновения цвета занимал умы ученых, которые стремились упорядочить цвета, определив каждому из них место. Концепция выставки опирается на идею цветового круга, которым пользуются художники. В нем выделяются основные цвета: красный, синий, желтый - их никаким образом нельзя получить, но с их помощью, путем смешивания, можно создавать всевозможные цвета и оттенки.

3 октября в музее проводится акция "День открытых дверей". Музей будет работать с 10.00 до 17.00.

Среди работ, представленных на выставке, также впервые показаны несколько произведений, вошедших в коллекцию музея Новый Иерусалим после передачи в августе 2019 года конфискованной коллекции Жанны Булах, бывшей жены экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Среди них: "Портрет девочки" Владимира Маковского, "Сосны на берегу залива" Ивана Шишкина и "Портрет старика" Василия Сурикова.

Количество картин на выставке не случайно - проект приурочен к 90-летию Московской области.

В экспозиции выделена отдельная мультимеда-зона: здесь можно создать картины при помощи интерактивной световой проекции, способной реагировать на движения человека или знакомиться с шедеврами на специальном тач-столе.

Выставку будет сопровождать инклюзивная программа. Для незрячих и слабовидящих посетителей подготовят тактильные рельефы по мотивам ключевых экспонатов и специальные этикетки с нанесением шрифта Брайля. А для инвалидов по слуху будут организованы адаптированные экскурсии с сурдопереводчиком.