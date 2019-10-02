В Москве зафиксирован самый высокий за 5 лет спрос на городскую землю

Самый высокий спрос с 2014 года зафиксирован на городских аукционах за право аренды земельных участков. Об этом сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

К такому выводу пришли специалисты, оценив востребованность городских земельных участков на торгах с начала года. "149 претендентов собрали аукционы по аренде городской земли с начала этого года. Это рекорд за последние пять лет. При этом анализ результатов торгов показывает, что интерес к выставляемым лотам увеличивается из года в год. Например, за аналогичный период прошлого года в торгах участвовали 53 предпринимателя, а в 2017 году - 27 представителей инвестиционного рынка", - сказал Владимир Ефимов. Он отметил, что вместе с ростом числа участников аукционов возрастает и конкуренция: 3,9 участника на лот. Как отмечают специалисты, годом ранее эта цифра была меньше - в среднем 1,8 претендента на один объект.

"Во многом такая тенденция объясняется увеличением количества предложений: наряду с небольшими участками под ИЖС город реализует землю под крупные коммерческие проекты - физкультурно-оздоровительные центры, гостиницы, производственные комплексы. Немаловажную роль играет информирование потенциальных инвесторов о том или ином объекте на специальных мероприятиях, которые проводятся с участием представителей крупных консалтинговых агентств, экспертами рынка недвижимости. Уже не первый раз инвесторы, принимающие участие в аукционах, рассказывают о том, что узнали о городских объектах на таких роуд-шоу", - рассказал руководитель департамента по конкурентной политики Москвы Геннадий Дегтев. - "По итогам 9 месяцев самая высокая борьба зафиксирована на "земельных" аукционах среди инвесторов, готовых возводить физкультурно-оздоровительные комплексы. Конкуренция на таких торгах достигала 12 инвесторов на лот. Здесь же зафиксировано и самое высокое превышение стартовых цен аренды. Например, итоговая цена аренды земельного участка под будущий спорткомплекс на Ореховом бульваре выросла в рекордные 65 раз".

Всего с начала этого года через городские аукционы были реализованы 39 земельных участков.

В настоящий момент на Инвестиционном портале города Москвы доступны 16 земельных участка различного функционального назначения.