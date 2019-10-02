Возле Киевского вокзала изменится схема движения

В районе Дорогомилово завершаются работы по благоустройству территории. Помимо ремонта дворовых и уличных территорий, здесь изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Наибольшие изменения коснулись площади Киевского вокзала, где приоритет отдан общественному транспорту. Все виды транспорта теперь оптимально распределены, исключено смешение разных потоков транспорта, личных автомобилей, пешеходов: автобусные остановки максимально приближены к метро, выделена отдельная зона для маршрутов наземного транспорта, созданы специальные точки для вызова такси, зоны для быстрой высадки и посадки пассажиров вокзала и две парковки, расширена пешеходная зона в местах наиболее интенсивных потоков прохода пассажиров. За счет подобных преобразований ожидается, что часть пассажиров будет использовать наземный транспорт и железную дорогу, и таким образом снизится на 5-7 процентов нагрузка на станцию метро "Киевская". В пресс-службе отметили, что площадь - это большой пересадочный узел, которым ежедневно пользуются 500 тысяч пассажиров различных видов транспорта. В ближайшее время на площади также будут размещены навесы с подогревом, стелы пешеходной навигации, инфраструктура для электротранспорта. Навес свяжет Мост Богдана Хмельницкого и площадь, также навесы будут размещены над всеми остановочными площадками.

Чтобы на площади и сейчас было легко ориентироваться, разработана специальная система навигации и установлены временные указатели.

Кроме того, площадь Киевского вокзала и Бережковскую набережную (в районе моста Богдана Хмельницкого) теперь соединяет новый проезд - для въезда и выезда маршрутов наземного транспорта. Выезд на набережную в этом месте будет доступен и для личного транспорта.

Въезд всех видов транспорта на площадь с Большой Дорогомиловской улицы также поменялся - появились новые выделенные полосы и повороты.

Для такси появились специальные зоны - они пронумерованы и туда будет легко вызвать машину через приложение.

Вместе с тем меняются и улицы района Дорогомилово. Внутри жилого квартала, который ограничен Киевской улицей, ТТК и Кутузовским проспектом, разрешенная скорость движения теперь - 40 км/ч. Здесь находится много социальных объектов, в том числе школы и детские сады.

Также меняется схема движения на Смоленской и Большой Дорогомиловской улицах: вводятся выделенные полосы для наземного городского транспорта, изменяются места для разворотов. Новая пешеходная зона обустроена между Дохтуровским переулком и Студенческой улицей.