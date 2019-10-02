Медведи начали выходить в населенные пункты Хабаровского края

В населенных пунктах Советско-Гаванского района Хабаровского края все чаще стали замечать медведей. Хищники выходят к людям в поисках еды, поскольку рыбы, которой они привыкли питаться, в этом году им не хватает.

"Медведи ходят по городу, в городе у нас, в Лососином поселке по дачам ходят, все заборы переломали", - рассказал ТАСС глава района Юрий Бухряков.

Он также отметил, что конкретных мер для решения этой проблемы пока не принимают.

Тем временем, звери уже начали нападать на людей. На прошлой неделе медведь ранил охотника. Он повредил ему руку и чуть не снял скальп. Мужчину вовремя обнаружил товарищ, и врачи успели спасти ему жизнь. Два дня пострадавший провел в реанимации.