На Сахалине вылечили пациента после 25-минутной остановки сердца

Из Сахалинской областной клинической больницы выписали пациента, у которого 25 минут не работало сердце, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жителя поселка городского типа Смирных в начале сентября доставили в региональный сосудистый центр экстренным рейсом медицинской авиации с диагнозом инфаркт. После перелета у пациента остановилось сердце.

Врачи сразу начали реанимацию - установили систему для непрерывного массажа сердца, подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели инъекцию адреналина.

- Очень редко бывает, когда человеку удается запустить кровообращение через 20 минут. То, что пациент восстановился без неврологического дефицита - это чудо, - рассказал анестезиолог-реаниматолог регионального сосудистого центра Артемий Демиденко.

Большую роль в успешной реанимации сыграло реанимационное оборудование. Три аппарата для непрерывного массажа сердца больница получила незадолго до описанного случая.

По словам самого пациента, последнее, что он запомнил перед приступом, - как дома закатывал банки с огурцами. Очнулся уже в больнице и первое время не мог понять, где он и, что произошло.

После одиннадцати дней в реанимации больного перевели в другое отделение больницы, а сегодня выписали. Теперь за здоровьем мужчины будут наблюдать врачи по месту жительства.

- Сейчас чувствую себя хорошо, состояние нормальное. С теми врачами, которые меня спасли, пообщаться пока не удалось. Им огромное спасибо, и всей команде, которая поддерживала, лечила, - низкий поклон. Теперь у меня два дня рождения, - отметил он.