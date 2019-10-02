Новости

Высадку морского десанта предотвратили на Камчатке 04:59
Число погибших в ДТП в Перу увеличилось до 23 04:48
Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой 04:30
Видео: Звезды ТВ провели день в сафари-парке Приморья 04:22
В Якутии в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек 04:20
На Тихоокеанском флоте подняли в небо противолодочные самолеты 04:11
Жертвами нападения боевиков в Мали стали 25 человек 03:53
Япония выразила КНДР протест в связи с запусками ракет 03:53
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17 02:58
Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе 02:57
Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии 02:26
Трамп собрал рекордную сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию 02:02
Протесты в Багдаде привели к ранениям 200 человек 01:56
Bloomberg: Украина купит у США ПТРК Javelin на 39 миллионов долларов 01:32
ДТП с участием автобуса в Перу унесло жизни десяти человек 01:28
В Чили свыше 32 тысяч особей лосося "сбежали" от бизнесмена 00:53
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента 00:28
"Бавария" забила семь голов в ворота "Тоттенхэма" в Лондоне 00:22
"Барселона" - "Интер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
Лингвисты обсудили проблему клеветы и взяток 01.10.2019
В Москве столкнулись два трамвая: есть пострадавшие 01.10.2019
МИД Беларуси приветствовал согласование "формулы Штайнмайера" 01.10.2019
Что приготовил пресс-тур российским журналистам в Гомельской области 01.10.2019
Глава МИД Германии приветствовал подписание "формулы Штайнмайера" 01.10.2019
Эквадор выйдет из ОПЕК 01.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
02.10.2019 04:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Тихоокеанском флоте подняли в небо противолодочные самолеты

Текст: Ольга Журман

Полеты по сложным видам летной подготовки начали экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142мз Тихоокеанского флота. Учебные полеты проходят с аэродрома морской авиации ТОФ "Каменный Ручей".

Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ
Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в дальний поход

Перед летчиками дальних противолодочных самолетов стоит задача найти подлодки условного противника, а после их классифицировать и продолжать следить за ними.

"Противолодочники тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, анализе передаваемой ими информации", - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский..

Экипаж одного из Ту-142мз над акваторией Японского моря выполнил вылет на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.

Летчики также совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, выполняли другие упражнения.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Япония выразила КНДР протест в связи с запусками ракет
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента
"Автодор" отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей за ущерб от митинга
Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы