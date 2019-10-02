На Тихоокеанском флоте подняли в небо противолодочные самолеты

Полеты по сложным видам летной подготовки начали экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142мз Тихоокеанского флота. Учебные полеты проходят с аэродрома морской авиации ТОФ "Каменный Ручей".

Перед летчиками дальних противолодочных самолетов стоит задача найти подлодки условного противника, а после их классифицировать и продолжать следить за ними.

"Противолодочники тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, анализе передаваемой ими информации", - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский..

Экипаж одного из Ту-142мз над акваторией Японского моря выполнил вылет на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.

Летчики также совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, выполняли другие упражнения.