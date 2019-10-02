Семье забитого насмерть кондуктора из Владивостока окажут помощь

Коллектив и руководство ОАО "Электрический транспорт" окажут семье кондуктора трамвая, которую до смерти избил пассажир, необходимую помощь, сообщает РИА Новости.

У погибшей остался взрослый сын и внучка. Женщина работала кондуктором с февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что вечером 1 октября во Владивостоке неизвестный несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора в трамвае. От травм 54-летняя женщина скончалась.

Подозреваемый - 39-летний мужчина, состоящий на учете у психиатра, - задержан. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека.