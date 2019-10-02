В Якутии в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

ДТП произошло в Якутии на 157-м километре трассе "Вилюй" в ночь на среду. Опрокинулся микроавтобус, в результате чего пострадали девять человек. Их доставили в центральную районную больницу Горного района.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское ГИБДД, авария произошла из-за несоблюдения водителем скоростного режима на заснеженной дороге.

"На повороте, не справившись с управлением, он допустил съезд транспортного средства с дороги, после чего микроавтобус опрокинулся, а затем произошло его возгорание", - сообщает ведомство.

Известно, что шофер оказывает услуги по перевозке людей, у него есть все положенные документы. В момент ДТП он был трезв.

По факту аварии проводится проверка.