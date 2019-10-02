Видео: Звезды ТВ провели день в сафари-парке Приморья

Авторы телепрограмы "Спокойной ночи, малыши" сняли передачу о животных приморского сафари-парка, сообщается на его сайте.

Десять сотрудников редакции, включая ведущих Мура, Степашку, Филю и Хрюшу, провели в парке целый день. Своими впечатлениями с директором организации Дмитрием Мезенцевым поделились Филя и Мур.

- Нам здесь очень понравилось. Думаю, что и вашим зверям здесь нравится, - заметил Филя.

- Ваши животные очень фотогеничные. Мы снимали их на камеру, разговаривали с ними. Видели как их кормят, - добавил Мур.

Передача выйдет в эфир до конца осени.