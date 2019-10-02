Во Владивостоке собака помогла поймать мужчину, убившего кондуктора

Служебная собака помогла полицейским выйти на след преступника и задержать его в его же квартире, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

После сообщения в дежурную часть отдела полиции о том, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения кондуктору трамвая, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В ее составе был старший инспектор - кинолог Вадим Колесников и служебно-розыскная собака, немецкая овчарка по кличке Арэс.

Она и привела полицейских к дому по улице 2-я Строительная, где сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель Владивостока.

Именно он без видимых причин на разворотном кольце трамвайного маршрута напал на кондуктора, которая всего год с небольшим назад пришла работать в трамвайно-троллейбусное управление. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась.

Официально сообщается, что нападавший психически больной человек. По словам его соседей, он давно не любил трамваи, они его по какой-то причине раздражали.

Следственным комитетом СУ по Приморскому краю по факту убийства возбуждено уголовное дело.