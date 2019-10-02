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02.10.2019 15:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Хореограф Морихиро Ивата поставил в Нижнем спектакль "Шопениана. Японские этюды"

Текст: Татьяна Эсаулова
Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина открыл юбилейный 85-й сезон спектаклем-концертом "Шопениана. Японские этюды". Музыкально-хореографический эксперимент, выполненный в стилистике минимализма, был подготовлен новой творческой командой, которую возглавил директор и худрук театра Александр Топлов.
Фото: предоставлено Нижегородским театром оперы и балета им. Пушкина Фото: предоставлено Нижегородским театром оперы и балета им. Пушкина
Фото: предоставлено Нижегородским театром оперы и балета им. Пушкина

Спектакль-концерт поставлен накануне Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. На премьере присутствовали Чрезвычайный и полномочный посол Японии Тоёхиса Кодзуки, полномочный представитель президента РФ по Приволжскому федеральному округу Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В проекте приняли участие молодые пианисты-виртуозы - "русская японка" Канон Мацуда и ученик Михаила Плетнева Дмитрий Калашников. Специально для концерта в Нижний Новгород был доставлен самый крупный инструмент бренда, флагманская модель - концертный рояль Yamaha CFX.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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После премьеры "РГ" побеседовала с автором "фантазийной хореографии" спектакля, известным японским танцовщиком и хореографом Морихиро Ивата.

"Шопениана. Японские этюды" - уже в самом названии какое-то противоречие.

Морихиро Ивата: Вы отчасти правы. Название, на первый взгляд, несколько озадачивает. Работая с "Этюдами" Шопена, я сосредоточился на внутреннем содержании цикла. Несмотря на то, что эта музыка принадлежит европейскому композитору, в ней сокрыта глубинная связь с японской философией и культурой, которая проявляется в так называемой цикличности: все в этом мире имеет начало, развитие и завершение… Затем, по буддизму, наступает реинкарнация - после смерти одного тела жизнь продолжается в новом, и все повторяется сначала. Добро обязательно вернется, как и зло, утверждает наша религия. Я задумался над прекрасной музыкой Шопена, представляющей цикл из 12-ти отдельных пьес-этюдов: в каждом я увидел рассказ о чем-то очень важном и трепетном - любви, радости, доверии, учении, расцвете, стремлении. Поэтому для меня стало естественным воплотить это произведение в пластике, назвав его "Шопениана. Японские этюды"

Не всякая музыка подходит для пластического искусства. Хотя Чайковский утверждал, что "балет - это та же симфония"...

Морихиро Ивата: На мой взгляд, все зависит от стиля и времени создания сочинения. Современная музыка требует новых открытий в хореографии, большая часть ее не совпадает с представлением о классических формах и канонах.

Фото: Татьяна Павловская/РГ
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Кстати, о традициях и канонах. Вы как-то сказали, что в "красоте японского меча заключена духовность".

Морихиро Ивата: Японский меч - это целая философия. Не могу здесь пускаться в легкие, поверхностные рассуждения. Каждый меч - это свои пропорции, а также острота, гибкость и живой рисунок, созданные мастером. Это и есть культурное наследие нашей нации. Искусство меча состоит не только в том, чтобы повергнуть врага. Это, скорее, постижение таких философских понятий, как жизнь и смерть. Еще это путь бесконечного совершенствования.

Что было необычного для вас в русской культуре, когда вы приехали учиться в Россию?

Морихиро Ивата: Это может показаться странным, но все происходило ровным счетом наоборот. Я очень органично вписался в русский культурный ландшафт, а вот когда посмотрел на японскую культуру из России, был поражен, насколько она оригинальна и необычна!

Вы поддерживаете связь с балетными артистами вашей страны?

Морихиро Ивата: Мои связи в балетном мире очень многогранны. Сейчас, когда работал в Нижнем Новгороде, многие японские артисты, закончившие академии в Москве и Перми, просились ко мне в труппу. Но моей главной целью было поддержать местных артистов, а вообще для меня решающим становится всегда мастерство.

Участие японской пианистки Канон Мацуда было запланировано вами?

Фото: kinopoisk.ru
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Морихиро Ивата: Нет, она была приглашена в этот проект директором театра Александром Топловым. Ребята потрясающе играли! Поначалу мы репетировали под разные фонограммы, но проблема была в том, что в "Этюдах" Шопена исполнители всегда берут очень разные темпы. Когда свои записи прислали Канон Мацуда и Дмитрий Калашников, все стало на свои места!

Декорации в постановке "Японских этюдов" отсутствовали, но на задник сцены проецировались иероглифы, что они символизировали?

Морихиро Ивата: Это идея режиссера спектакля Дмитрия Белянушкина. Я обратился к мастеру японской каллиграфии Каори Исидзима, она преподает в отделе японской культуры в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Японские иероглифы стали одной из отправных точек в прочтении "Этюдов" Шопена, - они означают любовь, стремление, расцвет и так далее…

Вы фанат балетного искусства и не раз это подчеркивали. В чем проявляется ваш "фанатизм" на данном этапе?

Морихиро Ивата: Я большой поклонник именно русского балета, русской балетной школы. С детства у меня была возможность (так как мой отец занимался балетом) постигать искусство русских танцовщиков, затем я продолжил это во время обучения в России. Чем больше думаю на эту тему, тем сильнее восхищаюсь старшим поколением русских мастеров. Я всегда буду фанатом русской балетной школы. Буду плыть против течения. Классика - вот мода на все времена!

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