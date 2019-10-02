В Кирове пятиклассник распылил в школе газ из баллончика

В Кирове пятиклассник распылил перцовый газ в школе, чтобы испытать газовый баллончик, сообщила в среду администрация города.

ЧП произошло 30 сентября. Во время перемены учащийся пятого класса школы № 22 разбрызгал газ из перцового баллончика на лестничной площадке.

Лестницу сразу перекрыли, детей отправили в классы, коридоры проветрили. Тем не менее, у одной из семиклассниц начался сильный кашель. Прибывшая по вызову "скорая" доставила девочку в больницу, где была проведена ингаляция. Сейчас она находится под наблюдением педиатра.

Сразу после инцидента детей из школы эвакуировали, занятия отменили. На следующий день уроки были возобновлены.

По данному факту полиция и администрация школы начали проверку. В ходе ее выяснилось, что баллончик принесла восьмиклассница с разрешения родителей и затем передала его пятикласснику. Тот решил испытать баллончик прямо в школе. Ребенок пояснил, что с его помощью якобы хотел защитить маму от побоев отчима.