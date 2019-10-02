В Удмуртии врача будут судить за смерть юного футболиста

Воткинский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении врача, которого обвиняют в небрежности, приведшей к гибели пациента.

Как сообщает официальный сайт прокуратуры Удмуртии, спортсмен-подросток получил травму во время футбольного турнира. Соревнования проводились в октябре прошлого года в Можге.

Через несколько дней после возвращения в Воткинск пятнадцатилетний футболист в связи с ухудшением состояния здоровья обратился за оказанием медицинской помощи в больницу. Но, как установило предварительное расследование, лечащий травматолог-ортопед не провел необходимый комплекс диагностических мероприятий и не назначил адекватное состоянию пациента лечение.

Все это привело к образованию и развитию сепсиса, а затем и к смерти несовершеннолетнего.

Действия обвиняемого - врача травматологического отделения стационара "Воткинской городской больницы № 1" - квалифицированы по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Санкция этой статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.