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02.10.2019 12:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Андрей Травников поприветствовал школьников - участников "Культурного марафона"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, где с 1 октября стартовал всероссийский культурно-образовательный проект "Культурный марафон" для школьников.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Правительство Новосибирской области
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Как особо подчеркнул губернатор Андрей Травников в приветствии, адресованном участникам, "цель "Культурного марафона" - познакомить школьников с отечественной и мировой культурой". "В октябре в рамках марафона пройдут уроки по разнообразным темам - музыке, кино, театру и архитектуре, а в ноябре - мультимедийный тест. Уверен, что новосибирские школьники примут самое активное участие в этом масштабном и увлекательном проекте", - написал глава региона.

Андрей Травников высоко оценил важность проведения данной акции, которая проводится при поддержке правительства региона.

Марафон предполагает готовые сценарии занятии? по проектной деятельности и вопросы для тестирования для трех возрастных групп обучающихся. Подготовиться и достойно представить на марафоне Новосибирскую область участникам помогут учителя, а также наставники и эксперты - известные деятели культуры, искусства и образования.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что марафон проводится с 1 октября по 14 ноября 2019 года, занятия по проектной деятельности - с 1 октября по 31 октября, тестовая часть - с 1 ноября по 14 ноября текущего года.

Площадками выступают школы из 19-ти районов области, Новосибирска, а также инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета. Основной является "Яндекс.Учебник". Чтобы стать участником марафона, достаточно зарегистрироваться на площадке.

К акции могут присоединиться все общеобразовательные учреждения региона.

Справка

"Культурный марафон" - всероссийское мероприятие, главной целью которого являются популяризация культуры и искусства среди детей и молодежи, а также повышение культурной грамотности подрастающего поколения. В 2019 году в проект включены десять пилотных субъектов. Учредители акции - Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, партнер - компания "Яндекс". В Новосибирской области акция проводится при поддержке театра оперы и балета (НОВАТ), музеев, драмтеатров, библиотек и профессиональных образовательных учреждений культуры.

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