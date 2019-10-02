В Красноярске сгорел памятник культурного наследия

В Красноярске ночью загорелся нежилой деревянный дом в центре города, признанный памятником культурного наследия краевого значения.

Как сообщила пресс-служба МЧС по краю, у здания сгорели перекрытия и крыша. Пожар был ликвидирован в половине седьмого утра. На тушении были задействованы пять машин и 14 человек.

По данным Росохранкультуры, дом был построен в начале ХХ века, как доходный, то есть, для сдачи квартир в наем. Объект уже давно находится в неудовлетворительном состоянии, а в 2014 году дом уже горел.