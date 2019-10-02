В Дагестане стоматолога зарезали сувенирным кинжалом

В Дербенте сотрудники полиции разыскивают неизвестного мужчину, которого подозревают в убийстве 35-летнего стоматолога.

Как сообщает региональное управление МВД, подозреваемый рано утром 2 октября постучался в дом врача и сообщил, что страдает от зубной боли. На предложение обратиться в зубной кабинет в рабочее время мужчина сказал, что ждать не может.

"Врач, разбуженный близкими, вышел помочь "пациенту", после чего и произошла трагедия. С места преступления изъят сувенирный кинжал, предположительно являющийся орудием убийства", - сообщает пресс-служба ведомства.

Скрывшийся убийца объявлен в розыск. Ориентировки на преступника направлены во все отделения полиции региона.