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02.10.2019,  
14:28
Текст:  Светлана Цыганкова

Крейсер "Маршал Устинов" боролся с "диверсантами" в Атлантике

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" во время стоянки провел на борту тренировки расчетов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Сейчас корабль находится в восточной части Средиземного моря.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, экипаж ракетного крейсера в среду отработал организацию охраны и обороны корабля на переходе морем. Все это проходило в рамках учения по противовоздушной и противолодочной обороне.

Военные моряки также совершенствовали свои навыки по спасению людей на море и оказанию помощи судну, условно терпящему бедствие.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" находится в дальнем морском походе с 3 июля. Сначала корабль участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, потом в учениях ВМФ России "Океанский щит - 2019". 22 августа "Маршал Устинов" вошел в акваторию Средиземного моря. Корабль уже преодолел более 14 тысяч морских миль, побывал в Алжире, Египте, Турции, Греции и на Кипре

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