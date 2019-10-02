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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученый предсказал судьбу Петербурга в случае глобального потепления

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Воды Финского залива, а также многочисленные городские реки не затопят Петербург в случае глобального потепления, а вот ряду других городов может повезти намного меньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Арктического и антарктического НИИ Алексея Екайкина.

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Екайкин вошел в состав авторов доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, документ назывался "Океан и криосфера в меняющемся климате".

Экспертная группа высказала предположение, что через 80 лет из-за глобального потепления и вызванного им таяния арктических льдов, уровень мирового океана может увеличится на 1 метр.

Составители доклада отмечают, что это худший сценарий. При нем ряду городов грозит затопление. В числе городов, где риск затопления возможен, Екайкин привел Венецию и Джакарту.

В обоих случаях причину эксперт видит в уровне суши. Так, по словам эксперта, в Венеции уровень суши опускается. Тоже самое происходит в Джакарте, где в больших масштабах происходит выкачивание грунтовых вод.

В Петербурге же, по словам Екайкина, наблюдается обратная тенденция, когда уровень суши наоборот поднимается. Поэтому даже если самые худшие сценарии относительно глобального потепления сбудутся, Петербургу не грозит затопление

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