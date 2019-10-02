В Петербурге появился первый в стране памятник основателю Уругвая

Центре ибероамериканских исследований Санкт-Петербургского государственного университета установили бюст основателю Уругвая Хосе Артигасу.

Как сообщает пресс-служба вуза, Уругвай стал первой латиноамериканской республикой, которая установила дипломатические отношения с Российской империей. Произошло это в 1857 году. Также Уругвай первым на южноамериканском континенте начал вести отношения с Советским Союзом.

По оценкам президента Института Беринга - Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергея Брилева, Уругвай на протяжении своей истории был воротами на в Латинскую Америку для нашей страны.

В 2016-м году в Монтевидео был установлен памятник Фаддею Беллинсгаузену.