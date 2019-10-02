Новости

МВД предложило запретить публикацию в СМИ инструкций по созданию оружия 18:50
Появилось новое видео ареста звезды "Счастливы вместе" с наркотиками 18:45
Саратовских экс-полицейских обвинили в убийстве мужчины на кладбище 18:41
Исследование: йога помогает защититься от деменции 18:39
В Петербурге появился первый в стране памятник основателю Уругвая 18:26
"Твин Пикс" вернется в 2020-м. Имеются улики и показания свидетелей 18:20
Кроссоверный бум не думает утихать в России 18:00
Лавров: Ни США, ни Иран не хотят войны 17:59
Археологи впервые нашли древний хирургический инструмент на Дону 17:49
В Истре показали картины, конфискованные у бывшей жены экс-министра 17:48
Памфилова просит партии договориться о дате дня голосования 17:47
В Ростове пациентке помогли избавиться от сахарного диабета 17:44
В Удмуртии при подготовке к переписи населения нашли две новые деревни 17:43
Россияне назвали три самых нужных иностранных языка 17:33
Названа причина появления запаха газа в нескольких округах Москвы 17:21
Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника СК в Москве мужчину 17:19
В Дагестане представили нового прокурора республики 17:13
В Австралии на сигаретах стали размещать предупреждения о потерянном времени 17:12
Лавров: Конституционный комитет Сирии мог собраться еще год назад 17:03
Путин: Зеленскому досталась Украина в тяжелом состоянии 17:03
В Москве выставили на продажу копию "Бэтмобиля" 17:00
Видео: встреча на перекрестке двух нарушителей ПДД привела к аварии 17:00
На юге России задержаны грабители ювелирного магазина в Туле 16:58
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о "нашем Крыме" 16:54
Министр экономического развития Крыма ушла в отставку 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 18:26
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Петербурге появился первый в стране памятник основателю Уругвая

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба СПбГУ Фото: Пресс-служба СПбГУ
Фото: Пресс-служба СПбГУ

Центре ибероамериканских исследований Санкт-Петербургского государственного университета установили бюст основателю Уругвая Хосе Артигасу.

Фото: Вадим Анцупов / РИА Новости
В Петербурге детям войны оплатят проезд к могилам родителей

Как сообщает пресс-служба вуза, Уругвай стал первой латиноамериканской республикой, которая установила дипломатические отношения с Российской империей. Произошло это в 1857 году. Также Уругвай первым на южноамериканском континенте начал вести отношения с Советским Союзом.

По оценкам президента Института Беринга - Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергея Брилева, Уругвай на протяжении своей истории был воротами на в Латинскую Америку для нашей страны.

В 2016-м году в Монтевидео был установлен памятник Фаддею Беллинсгаузену.

В мире Южная Америка Уругвай Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели