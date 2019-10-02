В Петербурге завершился Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

В Санкт-Петербурге завершился крупнейший в Европе Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2019, собравший более 600 ведущих лидеров отрасли из России и Европы. Форум проходил с 26 по 27 сентября. Организатором Baltic Weekend 2019 выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Мероприятие стало площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием и новыми вызовами коммуникационной индустрии, а также обмена опытом на основании лучших мировых кейсов в области PR, маркетинга и рекламы.

Важным событием первого дня стала презентация проекта Superbrands в России. Superbrands - это международная премия в области брендинга. Премия существует уже более 25 лет и награждает бренды в 90 странах мира. Основные критерии оценки: доминирование бренда на рынке, лояльность клиентов и общественное признание. Оператором премии в России стало агентство SPN Communications.

Уже во второй раз на Baltic Weekend прошла очная защита финалистов PROBA Awards в номинации "Специалист года". В этом году за звание лучшего пиарщика поборолись Игорь Иванов, руководитель по внешним коммуникациям "СТС Медиа", Олег Полетаев, директор по коммуникациям "Цифровая экономика", Анастасия Хутько, руководитель группы по внешним коммуникациям и развитию бренда EY и Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever.

Вечером 26 сентября в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа прошла XX юбилейная церемония награждения победителей международной премии в области развития связей с общественностью PROBA Awards. В этом году конкурс собрал рекордное количество заявок - более 360. Участники соревновались в 14 номинациях.

Впервые в истории премии была учреждена номинация "Выбор Государственного Эрмитажа", в которой победил проект от ТРЦ "Галерея". Лучшим PR-специалистом года стала Ирина Бахтина. Лауреатом в номинации PROBA Award for Lifetime Achievement, за неоценимый вклад в развитие отрасли, стал публицист Александр Цыпкин. С полным списком победителей премии можно ознакомиться на официальном сайте.

Еще одной ключевой темой Baltic Weekend 2019 стала информационная поддержка национальных проектов, которой была посвящена панельная дискуссия второго дня форума "Национальные проекты и барьеры в коммуникациях: как их преодолеть". В рамках дискуссии было представлено исследование РАСО, посвященное массовым коммуникациям национальных проектов в госзакупках. Основной тезис секции - хватит продвигать нацпроекты как "напроекты", "нужно продвигать мечту".

Кроме того, за два дня форума прошло шесть круглых столов, посвященных актуальным вопросам, последним трендам и эффективным инструментам. В первый день форума эксперты обсудили, что делать, если ваш бренд попал в кризисную ситуацию, как пиарщику удержать баланс личной и корпоративной позиции, чем может быть полезен коучинг для PRa.

Во второй день состоялись круглые столы, посвященные цифровой реальности и возможностях работать с аудиторией, вопросу создания личного бренда и dream-team, а также роли современных медиа, цифровых платформ и искусственного интеллекта.