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02.10.2019 13:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жительница Мурманска вошла в десятку самых красивых девушек мира

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Жительница Мурманска Екатерина Агапова вошла в десятку финалисток международного конкурса красоты Miss United Continents, который недавно состоялся в Эквадоре. Ее соперницами были 32 красавицы из стран Европы, Африки, Азии и Латинской Америки, сообщили в группе регионального конкурса "Краса Заполярья" в соцсети.

Фото: vk.com/id49721666
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К борьбе за титул первой красавицы мира в Эквадоре Екатерина готовилась с середины сентября. Для участия в конкурсе она подготовила видеовизитку, в которой выступила в костюме саами - коренного народа Кольского полуострова.

Чтобы достойно представить Россию, Екатерина обучалась сценическому выступлению в Доме моды Вячеслава Зайцева и изучила испанский язык. Правда, одержать полную победу ей не удалось. Первой красавицей планеты была признана Анаирис Кадавид Ардила, жительница Колумбии.

Ранее Екатерина Агапова одержала победу в региональном конкурсе "Краса Заполярья-2018". После этого она выиграла путевку на мировой конкурс, став одной из победительниц в конкурсе "Краса России", который состоялся минувшим летом в Москве. Ей досталась победа сразу в двух номинациях - IV Вице-мисс конкурса "Краса России-2019" и Miss United Continents Russia.

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