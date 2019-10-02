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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дагестанец стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма

Текст: Марина Бровкина (Астрахань)

32-летний житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма. Он собрал через одну из соцсетей около 200 тысяч рублей для запрещенной в России террористической организации.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Астраханской области, в 2015 году подозреваемый он уехал в Турцию, откуда переместился в Сирию. Там он по настоящее время принимает участие в деятельности международной террористической организации.

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В январе 2016 года подозреваемый через соцсеть предложил жительнице Астраханской области оказать содействие террористической деятельности и собрать средства. Женщина согласилась это сделать. Она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег и собрала таким образом около 200 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела в отношении местной жительницы находится на окончательной стадии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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