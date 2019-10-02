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02.10.2019 11:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму военного осудили за хищение имущества на 10 миллионов рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, уличенному в хищении имущества одной из воинских частей на общую сумму более 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Офицера судили по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере"). Согласно обвинительному заключению, подсудимый в течение семи лет - с 2012 по 2018 год - вместе со своими сообщниками похищал вверенное ему имущество со склада воинской части.

Уголовное дело рассмотрено военным судом с применением особого порядка судебного разбирательства, поскольку обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Он признал себя виновным в пяти эпизодах, за которые ему придется отправиться в колонию-поселение на три года шесть месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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