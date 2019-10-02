В Ростовской области осужден торговец опасной черной икрой

В Таганроге городской суд признал 42-летнего местного жителя виновным в хранении и сбыте недоброкачественной икры амурского осетра. Мужчина оштрафован на 500 тысяч рублей и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР, 29 марта в доме у подсудимого было обнаружено почти 46 килограммов черной икры. Деликатесный продукт был расфасован в 500-граммовые пластиковые контейнеры.

Однако судебно-медицинское исследование показало, что икра была опасна для здоровья.

"При употреблении указанной икры у человека могло вызвать как изменения со стороны пищеварительной системы, так и общие изменения в организме, которые опасны для здоровья", - сообщила "РГ" официальный представитель ведомства Анна Терземан.