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02.10.2019 10:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде торговый центр эвакуировали из-за змеи

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)

Сотрудников торгово-развлекательного центра в Советском районе Волгограда эвакуировали из-за змеи, которая сбежала из контактного зоопарка.

Фото: Pixabay
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По информации "Интерфакса", из контактного зоопарка, расположенного на верхнем этаже одного из торгово-развлекательных центров города, сбежал полоз. Сейчас змею пытаются найти. Сотрудников центра пришлось эвакуировать.

В пресс-службе главного управления МВД России по Волгоградской области агентству рассказали, что никаких сигналов об эвакуации сотрудников и происшествиях в торговом центре в полицию не поступало.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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