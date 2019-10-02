В Волгограде торговый центр эвакуировали из-за змеи

Сотрудников торгово-развлекательного центра в Советском районе Волгограда эвакуировали из-за змеи, которая сбежала из контактного зоопарка.

По информации "Интерфакса", из контактного зоопарка, расположенного на верхнем этаже одного из торгово-развлекательных центров города, сбежал полоз. Сейчас змею пытаются найти. Сотрудников центра пришлось эвакуировать.

В пресс-службе главного управления МВД России по Волгоградской области агентству рассказали, что никаких сигналов об эвакуации сотрудников и происшествиях в торговом центре в полицию не поступало.