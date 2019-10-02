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02.10.2019 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Златоусте завели дело о гибели многодетной матери от побоев мужа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В городе Златоусте Челябинской области возбуждено дело о гибели матери троих детей от побоев собственного мужа. Подозреваемый задержан, сообщили в следственном управлении СК по региону.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
В Свердловской области мужчина до смерти забил мать

- По версии следствия, утром 29 сентября в квартире одного из домов города Златоуста мужчина в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов своей жене, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Впоследствии женщина скончалась. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Следствием решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании задержанному меры пресечения, отметили в СК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с ее последующим ограничением еще на два года.

О смерти молодой матери, младшей дочери которой исполнилось девять месяцев, в соцсетях сообщила депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

Сегодня детей забрали к себе родители погибшей, и депутат попросила неравнодушных земляков оказать им посильную помощь.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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