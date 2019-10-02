Скворцова рассказала, за что врачам будут доплачивать с 2020 года

Руководители медучреждений и рядовые врачи будут финансово стимулированы на внедрение "бережливых" технологий, пообещала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Новации запланированы с лета 2020 года.

"Это позволит субъектам РФ существенно расширить внедрение новой модели и уже в 2020 году вводить стимулирующие выплаты тем руководителям и медицинским работникам, чьи организации соответствуют этому статусу", - передает ТАСС заявление министра на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

Новации, по мнению Скворцовой, помогут "создать для пациентов комфортные условия".

"Модернизация первичного звена здравоохранения также должна проходить с обязательной реализацией принципа приоритета интересов пациента при оказании медициной помощи, не только с учетом состояния пациента, но и рационального использования его времени, обеспечения комфортных условий пребывания в медицинской организации", - сказала министр.