Закон Тамбовской области от 30 сентября 2019 года № 385-З "Об установлении на 2020 год величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Тамбовской области в целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных Федеральным законом "О государственной социальной помощи"

Принят Тамбовской областной Думой 20 сентября 2019 года

Статья 1

Установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Тамбовской области в размере 8241 рубля в целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава администрации области А.В.Никитин

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