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Умер "отец Мишки Слонова", актер Игорь Пушкарев

Новости
    02.10.2019, 15:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, режиссер, сценарист, продюсер и писатель Игорь Борисович Пушкарев скончался на 82-м году жизни 30 сентября. Причиной смерти артиста стала тяжелая и продолжительная болезнь, сообщается в некрологе на сайте Союза кинематографистов России.

Игорь Пушкарев родился 13 марта 1938 года. В 1960-м окончил Театральное училище имени Щепкина, в 1969-м - Высшие режиссерские курсы при ЦТ. В начале шестидесятых служил в Норильском драмтеатре имени Маяковского. Далее: актер Московского театра Сатиры, в 1965-1966-х - Московского драматического театра имени Пушкина, с 1969-го - режиссер ЦТ, затем - киностудии МО СССР, "Беларусьфильм" и Госконцерта.

На экранах дебютировал в 58-м, в революционной киноповести "Ветер". В числе работ - легендарная "Жестокость" по Павлу Нилину, главная мужская роль в драме Райзмана "А если это любовь?", Хорышев в "Живых и мертвых", "Укрощение огня", роль отца Мишки Слонова в "Удивительных приключениях Дениса Кораблева", хрестоматийный повар Серёжкин в ленте "Приказ: перейти границу", сериалы "След", "Знахарь" и "Пасечник".

Кроме того, Игорь Борисович был первым исполнителем роли Юрия Гагарина - в фильме "Самые первые" Анатолия Граника.

Также Пушкарев написал три книги для детей и подростков: "Мика и Лев в созвездии Тимохина", "Борцы вольного стиля" и "Новые приключения Леньки Круглякова". И сборник "взрослых" сказок "Куда пропал писец?".

На трех лентах выступил как режиссер, в том числе поставив новеллу "Ровно 25 кило" в "Денисе Кораблеве".

Прощальная панихида состоится 3 октября в 11:00 в конференц-зале Дома кино, похороны пройдут в тот же день на Хованском кладбище.

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