Ушел из жизни выдающийся грузинский композитор Гия Канчели

Новости

В Дагестане стоматолога зарезали сувенирным кинжалом 21:44
Неизвестный застрелил человека в баварском Абенсберге 21:39
Адвокат Марина Кащенко - о создании новых судов 21:32
Скворцова рассказала, за что врачам будут доплачивать с 2020 года 20:57
Герасимов пообщался с председателем Комитета начальников штабов ВС США 20:54
Трамп: Надеюсь, больше не придется публиковать стенограммы переговоров 20:37
Канадский эксперт объяснил, во что выльется торговая война США и Китая 20:19
Обновленная Школа шахмат ФИДЕ открылась в Минске 20:15
В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка 19:59
США получили "зеленый свет" на торговую войну с ЕС 19:57
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам 19:43
В руководстве футбольного клуба "Спартак" произошли изменения 19:23
Матвиенко прокомментировала подписание Киевом "формулы Штайнмайера" 19:22
Гай Ричи вернулся к корням: вышел трейлер фильма "Джентльмены" 19:20
Пилоту SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, предъявили обвинение 19:18
Матвиенко считает предвзятой дискуссию в ПАСЕ по митингам в Москве 19:13
Путин в конце октября проведет Госсовет по здравоохранению 19:10
Диетолог назвала самое вредное мясо 19:03
Renault переведет российские Logan на газ 19:00
Путин указал американскому журналисту на искажение смысла своих слов 18:56
МВД предложило запретить публикацию в Сети инструкций по созданию оружия 18:50
Появилось новое видео ареста звезды "Счастливы вместе" с наркотиками 18:45
Саратовских экс-полицейских обвинили в убийстве мужчины на кладбище 18:41
Исследование: йога помогает защититься от деменции 18:39
В Петербурге появился первый в стране памятник основателю Уругвая 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
02.10.2019 20:46
Рубрика: Культура

25 писем о любви и боли

Ушел из жизни выдающийся грузинский композитор Гия Канчели
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(7980)
Ушел из жизни Гия Канчели. На 85-м году. Дело совсем не в титулах и госпремиях, которых у композитора было множество еще с советских времен. Даже не в длинном перечне его произведений - семи симфоний, нескольких десятков концертов, камерных или хоровых сочинений, оперы "Музыка для живых". Просто в России его музыка всегда была своей, родной и близкой - как и в Грузии. Даже и те, кто не имени композитора не знал, - слышали, помнили, напевали мелодии и песенки из фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!", а также "Паспорта", "Орла и решки".

Канчели родился в Тифлисе, а умер в Тбилиси, куда вернулся спустя два с небольшим десятка лет, прожитых в Берлине и Антверпене, где был композитором-резидентом Королевского филармонического оркестра Фландрии. Последние годы он тяжело болел, но мужественно держался благодаря поддержке родных и близких, отчаянно боровшихся за жизнь очень дорогого для них и всего мира человека.

У него хватило сил, превозмогая боль, подняться с больничной койки, чтобы записать в Тбилиси большое интервью с Ириной Никитиной для программы "Энигма" на телеканале "Культура". Он видел в этом свой человеческий и гражданский долг - быть напоследок услышанным в России. Канчели до последнего волновало все происходящее в мире вокруг, все политические катаклизмы.
Пять фильмов, в которых звучит музыка Гии Канчели

Связанный всю жизнь с миром кино, Гия Александрович много сотрудничал и с театром, занимая пост заведующего музыкальной частью в тбилисском Театре им. Руставели. Его музыка звучала в постановках БДТ в Ленинграде, потом Петербурге - в "Хануме" Товстоногова, у Темура Чхеидзе, в спектаклях его друга Роберта Стуруа в московском Et Сetera, в "Сатириконе". В Ленинграде он познакомился с Юрием Темиркановым, дружбой с которым очень дорожил. И Темирканов, дирижировавший его "...al niente" для большого оркестра, говорил о друге: "Кого-то его композиторские приемы могут смущать своим соотношением "громко-тихо-громко-тихо", но... он импрессионист, он задает настроение штрихами".

Друживший с композитором кларнетист Юлиан Милкис, исполнивший его "Письма к друзьям" в версии для кларнета и симфонического оркестра в Петербургской филармонии, рассказывает: "Письма друзьям" - о любви Гии длиною в жизнь к людям, многих из которых уже нет на свете...В списке друзей, составленном самим композитором, и Роберт Стуруа, и Нани Брегвадзе, и Георгий Данелия - всего 25 человек, 25 музыкальных тем. Я никогда не спрашивал у него: "о чём ваша музыка". Это глубоко личное. Мне кажется, что это итоговое произведение было своего рода завещанием".

Тема сохранения тонкой связи между живыми и ушедшими из жизни имела для Гии Канчели особое значение. Он будто слышал то, чего не слышали другие.

"Меня относят к авторам, имеющим отношение к "духовной музыке", - рассказывал он мне в интервью "РГ". - Но я всегда задаю себе вопрос: если существует "духовная", то должна существовать "бездуховная музыка"? А какая это? На мой взгляд, любая музыка, в которой ощущается боль и сострадание и если она написана человеком неслучайным, всегда оказывается духовной"...

Это и было главным для Канчели. От него осталось нам в наследство главное: сострадание ко всемирной боли, любовь.

Культура Кино и ТВ Наше кино Общество Утраты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение командиру самолета, сгоревшего в Шереметьево
Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР