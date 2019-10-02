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02.10.2019 17:12
Рубрика: В мире

В Австралии на сигаретах стали размещать предупреждения о потерянном времени

Текст: Юрий Когалов

Предупреждения о вреде курения для здоровья, размещаемые на пачках с сигаретами, быстро потеряли свою эффективность. Если же их писать прямо на сигаретах, результат будет гораздо лучше, уверены исследователи из австралийского Университета имени Джеймса Кука.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Они провели опрос среди 2 тысяч человек, как курильщиков, так и тех, кто не подвержен этой вредной привычке. Ученых интересовало, насколько эффективны различные кампании, запускаемые государством ради здоровья своих граждан. Оказалось, что предупреждения, размещаемые на пачках, призывы бросить курить люди быстро перестают замечать, даже если они содержат отвратительные изображения пораженных органов.

Зато они с большим вниманием относятся к надписям на самих сигаретах, рассказывающих о том, сколько денег уходит на покупку табачных изделий, сколько можно было бы сэкономить, если бросить курить (особенно после повышения акцизов), о том, как дым влияет на здоровье членов семьи. Но наибольший эффект имеют те, что показывают потерянное время (минуты, сгорающие вместе с сигаретой), отмечают ученые.

Фото: Istock
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"Предупреждения на отдельных сигаретах были примерно в два раза эффективнее, чем на упаковке, это подтвердил широкий круг участников опроса из разных возрастных и этнических групп", - говорят исследователи.

В мире Океания Австралия Борьба с курением
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