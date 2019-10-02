Власти Нью-Йорка теперь будут карать разорительным штрафом тех, кто неосмотрительно оскорбит выходца из другой страны. Вне закона поставлены слова "нелегальный мигрант", упреки в плохом знании английского языка и даже угрозы к нелегалам пожаловаться на них в депортационную полицию. Если потом будет доказано, что такие слова умышленно прозвучали для дискриминации или запугивания, то тому, кто их произнес, могут выписать штраф в размере до четверти миллиона долларов.

Эти меры прописаны в новой инструкции, принятой комиссией Нью-Йорка по правам человека, которая в последнее время участвовала в нескольких судебных разбирательствах такого рода. Документ разработали для того, чтобы эффективнее следить за соблюдением антидискриминационного законодательства, а именно - городского закона о защите прав человека. Речь идет об общественных местах, включая библиотеки, медцентры, парки, рестораны, торговые центры и фитнес-клубы, а также касается трудоустройства и рынка аренды жилья.

Инструкция гласит, что выражение "нелегальный мигрант", произнесенное для унижения или запугивания, является незаконным. Даже если "жертва" действительно им является, то есть нарушает миграционное законодательство. В категорию правонарушений попадают и попытки дискриминации или травли, связанные со знанием английского или разговорами на родном языке, а также угрозы сдать нелегала в иммиграционную и таможенную полицию США, которая отвечает за их принудительную депортацию. Само законодательство существует уже несколько десятилетий, но инструкция в деталях описывает меры для его соблюдения, а также приводит примеры того, что считается дискриминацией.

В одном случае арендодатель стала угрожать девушке-арендатору, у которой были просрочены миграционные документы. Девушка вовремя не заплатила за квартиру, и арендодатель стала требовать деньги, пригрозив сдать ее депортационной полиции. Но та пожаловалась в городскую комиссию, и в итоге суд назначил арендодателю штраф 17 тысяч долларов и 50 часов общественных работ. В другом случае арендодатель угрожал депортацией семье из Индии, которая потребовала разобраться с тараканами в арендуемой квартире. В третьем - хозяин небольшого книжного магазина потребовал перейти на английский от двух посетителей, говоривших на тайском, предложив в противном случае "убираться домой". Владельцы отелей теперь не могут запретить горничным-мигранткам говорить на своем языке под тем предлогом, что это беспокоит гостей. В эту же категорию попадает задержка зарплаты или ее снижение на основании миграционного статуса.

Эта тема крайне актуальна для Нью-Йорка, который исторически служит воротами в США для мигрантов со всего мира. Городские власти не скрывают, что документ принят в пику президенту Дональду Трампу, который, напротив, выступает за жесткость в отношении нелегалов. Прогрессивные политики считают, что такая позиция главы Белого дома провоцирует сограждан дискриминировать выходцев из других стран, что особенно проявляется среди владельцев малого бизнеса и арендодателей. Тем не менее размер штрафа за "харрасмент" мигрантов впечатляет. Ведь Америка декларирует себя страной "свободы слова", а потому там обычно настороженно относятся к законам, запрещающим что-то говорить. Даже самого президента США можно практически безнаказанно оскорблять какими угодно словами. Нарушением закона считается только умышленная и прямая угроза физической расправы над ним. Что касается споров между рядовыми гражданами, то за вербальные оскорбления и угрозы судьи обычно назначают штраф от 500 до 1000 долларов, хотя в зависимости от отягчающих обстоятельств к этому могут прибывать и тюремный срок от пары недель до нескольких месяцев.

Между тем

Перевод устойчивых выражений, до сих пор считавшихся вполне невинными, в разряд "неполиткорректных" полным ходом идет в Старом Свете. Так, в Германии не утихают баталии вокруг одного из старейших в стране аптечных брендов "У мавра", который восходит еще к тем далеким временам, когда в Европе высоко ценились снадобья с Африканского континента и вообще с Востока. Все началось с жалобы совета диаспор Франкфурта-на-Майне на две старейшие городские аптеки с таким названием. От их владельцев, обвиненных в расизме и "пропаганде колониальных ценностей", на полном серьезе потребовали сменить вывески. Этот спор не разрешен до сих пор и на днях вновь всплыл в немецких СМИ.

Так уж повелось, что кое-где подобные фармацевтические заведения еще и украшены фигурками темнокожих прислужников-пажей, а в Италии и Австрии до сих пор еще встречаются отели "У мавра", к которым, впрочем, пока никто претензий предъявить не догадался. Пока немцы не берутся сказать, не придется ли им "замахнуться на Вильяма Шекспира" и переписать, например, "Отелло", которого классик не стеснялся называть "благородным мавром". А заодно отказаться от наименования государства Мавритания или вычеркнуть из книг по истории архитектуры и искусства упоминания о "мавританском стиле".

Кстати, в немецком городе Фульда (земля Гессен) организаторам местного карнавала категорически запретили допускать к шествию ряженых в образе "негра с юга". Точнее, образ остался, но участникам процессии отныне нельзя перекрашиваться в черный цвет, заворачиваться в леопардовые шкуры и украшать себя костяными бусами. Кстати, совсем недавно как раз на этом сюжете "погорел" премьер Канады Джастин Трюдо. Незадолго до парламентских выборов в Сети всплыли его фото почти двадцатилетней давности с костюмированной вечеринки в костюме Аладдина. Трюдо досталось не только за черный грим, но и за белый тюрбан - за это на него обиделся лидер Новой демпартии Канады Джамит Сингх, который исповедует сикхизм и носит этот головной убор.

Цензура дошла и до гендерных вопросов. В Германии, где уже открылись туалеты для лиц "третьего пола", при этом изъяли из оборота сугубо медицинский термин "гермафродитизм", который немецкий Совет по этике счел дискриминационным. Но больше всех общественность удивили французы, казалось бы, далекие от каких бы то ни было предрассудков. В начале года Национальное собрание республики утвердило поправку к школьным формулярам, где в графе "мать и отец" отныне стоят "родитель номер один и номер два" - дабы не нанести обиду детям, растущим в однополых семьях.

Подготовила Екатерина Забродина