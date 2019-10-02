В Сирии испытали российский комплекс ПВО С-500

Ключевые элементы российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 "Прометей" уже прошли испытания в Сирии, они признаны успешными.

Речь идеи о пункте боевого управления и новом всевысотном радаре-обнаружителе, сообщают "Известия"со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе. Несмотря на то, что в ходе тестирования военные выявили ряд проблем в работе техники, их удалось быстро устранить.

По словам бывшего заместителя главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, Сирия для подобных испытаний подходит как нельзя лучше, так как в этой арабской стране непростые погодные условия - всегда жарко и много пыли. Таким образом техника работает в экстремальном режиме, что позволяет четче определить возможные узкие места. Кроме того, обстановка в республике до сих пор напряженная, а это значит, что оборудование круглосуточно тестируется в реальных боевых условиях.

Как уже сообщала "РГ", серийный выпуск С-500 начнется во второй половине следующего года, об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. В ближайшие пять лет Россия не будет экспортировать эти системы ПВО, которые станут самыми современными в мире.

Конкретные тактико-технические характеристики этого ЗРК пока не раскрываются, но известно, что "Прометеи" смогут перехватывать любые воздушные цели, в том числе гиперзвуковые, на расстоянии свыше 400 километров.