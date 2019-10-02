В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны. Это Boeing B-17. Он загорелся на полосе.

Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации, Boeing B-17 разбился на взлетно-посадочной полосе при попытке приземлиться, пишет Fox news. ЧП произошло в международном аэропорту Брэдли в Виндзор Локс, штат Коннектикут. Факт крушения самолета подтвердила и администрация аэропорта в соцсети. "Мы проводим операцию по тушению огня и спасению. Аэропорт закрыт", - отмечается в сообщении.

По информации официальных лиц, это зарегистрированный гражданский самолет. При крушении пострадали не менее шести человек. Издание сообщает, со ссылкой на пресс-службу больницы Хартфорд, что в медучреждение поступили шесть пациентов. А вот сколько человек находилось на борту бомбардировщика, не уточняется.

Boeing B-17 - первый серийный американский тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Его называли "Летающей крепостью". Он начал эксплуатироваться с апреля 1938 года. Его выпускали до 1945 года, всего порядка 12,7 тысяч самолетов.