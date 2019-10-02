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02.10.2019,  
16:46
Текст:  Николай Грищенко

Видео: Турция провела успешные испытания боевого лазера

В Турции прошли успешные испытания боевой наземной лазерной установки ARMOL. Лазерный луч прожег стальной лист, уничтожил самодельное взрывное устройство и поразил летящий квадрокоптер.

Фото: AP Photo/Ariel Schalit
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Как сообщил на своей странице в Twitter турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, лазерное оружие разработано в научно-техническом центре TÜBİTAK BİLGEM.

"Национальное лазерное оружие ARMOL успешно прошло приемочные испытания и получило право встать на вооружение ВС Турции", - написал Мустафа Варанк.

Как сообщает агентство Anadolu, в ходе испытаний лазерное оружие мощностью 1,25 киловатта с расстояния 500 метров уничтожило пластину из углеродистой стали толщиной три миллиметра. Масса лазерной установки ARMOL составляет около 400 килограммов.

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