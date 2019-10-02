Вышел трейлер "Мысленного волка" Валерии Гай Германики

На YouTube опубликован мрачный и лаконичный трейлер нового проекта эпатажной девушки Валерии Гай Германики - драмы-притчи "Мысленный волк".

С Юлией Высоцкой и Лизой Климовой ("Склифосовский", "Оптимисты") в главных ролях. Плюс Федор Лавров ("Кровавая барыня", "Годунов"), Юрий Трубин ("Бонус") и юная актриса Ася Озтрюк.

Германика - постановщик. Сценарий - Юрий Арабов ("Завещание Ленина", "Доктор Живаго").

По сюжету картины женщина с маленьким ребенком перебирается из Петербурга в глухую деревню к своей матери, с которой не очень ладит. А дальше - страшная сказка: где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень, "то ли зверь-людоед, то ли человек, то ли фантом...".

Премьера "Волка" прошла на "Кинотавре", где лента получила награду за лучшую музыку. Прокат - с 17 октября.