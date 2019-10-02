Новости

"Операция "Колибри": Джесси Айзенберг и Александр Скарсгорд копают 16:30
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее появлении на публике 16:10
Галустян и Светлаков будет вести телешоу "Русские не смеются" 15:50
Вышел трейлер "Танца с саблями" - байопика Арама Хачатуряна 15:25
Умер "отец Мишки Слонова", актер Игорь Пушкарев 15:10

Вышел трейлер "Мысленного волка" Валерии Гай Германики

Новости
    02.10.2019, 16:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован мрачный и лаконичный трейлер нового проекта эпатажной девушки Валерии Гай Германики - драмы-притчи "Мысленный волк".

Фото: youtube.com
Вышел трейлер "Танца с саблями" - байопика Арама Хачатуряна

С Юлией Высоцкой и Лизой Климовой ("Склифосовский", "Оптимисты") в главных ролях. Плюс Федор Лавров ("Кровавая барыня", "Годунов"), Юрий Трубин ("Бонус") и юная актриса Ася Озтрюк.

Германика - постановщик. Сценарий - Юрий Арабов ("Завещание Ленина", "Доктор Живаго").

По сюжету картины женщина с маленьким ребенком перебирается из Петербурга в глухую деревню к своей матери, с которой не очень ладит. А дальше - страшная сказка: где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень, "то ли зверь-людоед, то ли человек, то ли фантом...".

Премьера "Волка" прошла на "Кинотавре", где лента получила награду за лучшую музыку. Прокат - с 17 октября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер нового врывного боевика Майкла Бэя "Шестеро вне закона" 15:00
Умер чешский певец Карел Готт 12:34
В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском 01.10.2019
Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 01.10.2019
⧣ Россия
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Лазарев рассказал о причинах расставания с Топаловым 01.10.2019
46-летняя дочь Андрея Миронова Мария стала мамой 01.10.2019
Юрий Лоза усомнился в актерском таланте Моники Беллуччи 01.10.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 01.10.2019
Вышел трейлер нового Kingsman - с Григорием Распутиным и Black Sabbath 30.09.2019
Вышел трейлер британского сериала по "Войне миров" Уэллса 30.09.2019
⧣ мистика
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер экранизации "В высокой траве" Стивена Кинга 18.09.2019
Вышел тизер второго сезона сериала "Касл-Рок" по книгам Стивена Кинга 18.09.2019
Создатели "Мистера Мерседеса" экранизируют новую книгу Стивена Кинга 11.09.2019